Глава сельского поселения в Новозыбковском районе попался на превышении полномочий

29 Март 18:37 2019-03-29T18:37:44+03:00

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Брянские следователи завели уголовное дело на главу одного из сельских поселений, который также является депутатом сельсовета, Новозыбковского района.

- По версии следствия, в 2016 году глава поселения выдал справку о том, что один из домов в его поселении принадлежит некой гражданке, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Выдав поддельную справку, глава поселения явно превысил свои должностные полномочия. С помощью этой фиктивной справки родственник данной гражданки мошенническим способом получил компенсацию. Тем самым причинил ущерб государству на 850 тысяч рублей.

Если депутата признают виновным, ему грозит до семи лет лишения свободы и трехлетний запрет занимать определенные должности.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU