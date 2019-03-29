Региональный форум волонтеров открылся в Брянске
В Брянске стартовал областной форум волонтеров «У доброты нет возраста». Добровольческое движение существует в нашем регионе уже 15 лет. За последний год количество волонтеров Брянщины выросло вдвое и почти достигло 15 тысяч человек.
Добровольцы помогают проводить самые разные события: от фестивалей до соревнований. Они поддерживают ветеранов и пожилых людей, заботятся о детях, разыскивают пропавших людей, проводят экологические акции.
- Самому младшему добровольцу области - семь лет, самому старшему - 89, - говорят в областном правительстве. - И каждый из них вносит свою лепту в общее доброе дело.
На открытии форума Герой России Александр Постоялко отметил, что сегодня необходимо не только творить добрые дела, но и говорить о них, привлекать к ним внимание, в том числе с помощью современных технологий. О волонтерах должны знать больше, тогда на них будут равняться.
Работа форума продолжилась на площадках: «Студенческая молодежь», «Муниципальные образования», «Общественные организации и работающая молодежь».
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ИСТОЧНИК KP.RU