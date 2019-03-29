Брянская пенсионерка за полтора года заплатила миллион рублей за снятие порчи

29 Март 17:20 2019-03-29T17:20:45+03:00

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77-летняя жительница Советского района Брянска за полтора года заплатила почти один миллион рублей экстрасенсам за снятие порчи.

Пенсионерка увидела рекламу общества экстрасенсов по телевизору. Они гарантировали магическое исцеление от недугов и привлечение удачи. Женщина решила, что все ее беды в жизни – от порчи, которую навела соседка. С ней у пенсионерки не складывались отношения.

Она набрала номер, указанный на экране. На другом конце провода охотно согласились помочь.

Женщина платила по 20-30 тысяч за сеансы, которые длились несколько минут. Собеседник читал заклинания, иногда просил что-то сделать, например, завязать узелки на нитке.

Пенсионерка понимала, что несчастья не проходят. И несколько раз пыталась избавиться от услуг целителей. Но те сами стали звонить ей, потом перешли от уговоров к запугиванию. Мол, порча угрожает не только ее жизни, но и жизни ее детей.

Женщина стала распродавать бытовую технику и другие вещи, чтобы оплатить сеансы. В середине марта пенсионерка продала телевизор. Но уже через неделю ей стали вновь звонить. Тогда она обратилась в полицию.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU