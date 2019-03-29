2019-03-29T16:52:48+03:00
Происшествия

Избивший пенсионерку житель Клинцов получил полтора года колонии-поселения

Травмы старушки повлекли вред здоровью средней тяжести
Марина АНТОНОВА
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Приговор пока не вступил в законную силу.Приговор пока не вступил в законную силу.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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32-летний житель Клинцов, который жестоко избил пенсионерку, получил полтора года колонии-поселения. Приговор пока не вступил в законную силу.

- В суде установили, что утром 16 сентября прошлого года пьяный мужчина в подъезде дома на улице Калинина стал избивать 89-летнюю соседку, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Она попыталась убежать, но клинчанин догнал женщину и продолжил наносить ей удары уже на улице. Он схватил пенсионерку за волосы и бил головой о землю.

На помощь старушке подоспел местный житель, который увидел все из окна квартиры. Он вызвал пострадавшей женщине скорую. Травмы, которые получила пенсионерка, повлекли вред здоровью средней тяжести.

Напомним, мужчине, который спас бабушку, грозил административный штраф. Заявление на него написал обидчик пенсионерки за то, что получил от него тумаков. Но за спасителя старушки заступились многие местные жители и даже Ольга Бузова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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