Брянские спортсмены завоевали «бронзу» на первенстве России по спортивной акробатике

29 Март 16:36 2019-03-29T16:36:05+03:00

Артемий Петровский и Алина Василевская получили путевку на выступление в международном турнире

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Брянские спортсмены Артемий Петровский и Алина Василевская завоевали бронзовую медаль на первенстве России по спортивной акробатике. Соревнования проходили с 23 по 26 марта в Великом Новгороде. В них участвовали 600 спортсменов из 30 регионов нашей страны.

Среди смешанных пар выступали 27 составов, в том числе и брянцы. Первое место заняли представители Московской области. Второе место досталось спортсменам из Ленинградской области. И третьими стали наши ребята. Брянцы Артемий Петровский и Алина Василевская получили путевку на международный турнир, который пройдет в начале сентября.

Впервые на соревнования такого уровня попала женская пара из Брянска Анна Титова и Алевтина Короткова. Девушки показали достойный результат, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Брянские акробаты занимаются в спортивном комбинате «Десна» под руководством Ольги Стручковой, Натальи Зубковой и Ангелины Каменевой.

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ИСТОЧНИК KP.RU