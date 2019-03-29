Брянские спортсмены завоевали «бронзу» на первенстве России по спортивной акробатике
Брянские спортсмены Артемий Петровский и Алина Василевская завоевали бронзовую медаль на первенстве России по спортивной акробатике. Соревнования проходили с 23 по 26 марта в Великом Новгороде. В них участвовали 600 спортсменов из 30 регионов нашей страны.
Среди смешанных пар выступали 27 составов, в том числе и брянцы. Первое место заняли представители Московской области. Второе место досталось спортсменам из Ленинградской области. И третьими стали наши ребята. Брянцы Артемий Петровский и Алина Василевская получили путевку на международный турнир, который пройдет в начале сентября.
Впервые на соревнования такого уровня попала женская пара из Брянска Анна Титова и Алевтина Короткова. Девушки показали достойный результат, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Брянские акробаты занимаются в спортивном комбинате «Десна» под руководством Ольги Стручковой, Натальи Зубковой и Ангелины Каменевой.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU