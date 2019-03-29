На месте свалки на улице Ромашина в Брянске установят контейнерную площадку

29 Март 16:24 2019-03-29T16:24:48+03:00

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На месте свалки отходов у дома №35 на улице Ромашина в Советском районе Брянска установят контейнеры. Их будут обслуживать несколько управляющих компаний, которые управляют домами в округе. Мусор в этом месте пообещали вывезти в пятницу, 29 марта.

Напомним, местные жители пожаловались на стихийную свалку, опубликовав фотографии в социальных сетях. Подобные снимки из других улиц и дворов Брянска регулярно появляются в городских сообществах.

В этом году в Брянске обустроят 100 действующих контейнерных площадок за три миллиона рублей. Этим должен заняться муниципалитет. По идее, каждая площадка должна располагаться на бетонном основании, быть огорожена с трех сторон и иметь крышу. Порядок у контейнеров должна поддерживать управляющая компания.

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ИСТОЧНИК KP.RU