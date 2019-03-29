Через Брянскую область не пустили 20 тонн говядины из Белоруссии

29 Март 15:54 2019-03-29T15:54:13+03:00

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Через Брянскую область не пропустили 20 тонн замороженной говядины из Белоруссии. Фуру с грузом остановили 28 марта в автомобильном пункте пропуска «Красный камень», что в Злынковском районе. Продукцию везли в Казахстан. У перевозчиков на руках были ветеринарные сертификаты.

- Но при проверке части продукции специалисты установили, что на некоторых полутушах оттиски клейм не читаются, - сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. – Поэтому груз вернули отправителю в Минскую область.

28 и 29 марта через наш регион не смогли проехать 250 килограммов грецких орехов и 250 саженцев роз. Их везли в багаже и ручной клади пассажиры поездов, следующих из Украины. Товары, которые запрещено ввозить в Россию, нашли в поездах на железнодорожных станциях Брянск-Орловский и Суземка.

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ИСТОЧНИК KP.RU