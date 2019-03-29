Житель Брянска обокрал гараж и сарай в Толмачеве и Супоневе
Уже судимого 36-летнего жителя Брянска подозревают в серийных кражах из незапертых гаражей. Добычей вора стали радар, видеорегистратор, бензопила, сварочный аппарат, покрышки и инструменты.
Первую кражу злоумышленник совершил в селе Супонево. Из гаража 56-летнего местного жителя он вынес покрышки стоимостью 23 тысячи рублей. На следующий день из незапертого сарая 41-летнего жителя Толмачева пропали бензопила, сварочный аппарат и инструменты. А из припаркованной машины его соседа – радар и видеорегистратор.
Подозреваемого задержали, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. На него завели уголовное дело. За кражи мужчине грозит до шести лет колонии. Суда он будет дожидаться в СИЗО.
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ИСТОЧНИК KP.RU