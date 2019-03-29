В Брянске учительницу начальных классов осудили на условный срок за аферу с пенсией

29 Март 14:50 2019-03-29T14:50:36+03:00

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В Брянске 52-летняя учительница начальных классов получила полтора года условно за аферу с пенсией. Уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат в крупном размере» рассматривали в Советском районном суде.

- В суде установили, что женщина получила право на назначение досрочной трудовой пенсии по старости, так как стаж ее педагогической деятельности составил 25 лет, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Но это оказалось неправдой. Справку с ложными сведениями о работе в средней школе женщина предоставила в суд. Таким способом она незаконно получила больше 300 тысяч рублей.

В суде учли положительные характеристики подсудимой, добровольное возмещение ущерба и отсутствие отягчающих обстоятельств. Поэтому учительнице назначили условное наказание с испытательным сроком 2,5 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU