В Брянске на Первомайском мосту забетонировали пять пролетов
Работы обещают завершить к сентябрю
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске на Первомайском мосту забетонировали пять пролетов. Строители начали соединять мост с берегом реки – делают арматурный каркас и заливают его бетоном. Рабочим осталось смонтировать железобетонные балки на трех пролетах.
Работы полностью обещают завершить к сентябрю, сообщают в пресс-служба Брянской городской администрации. На строительство второй очереди потратят около 300 миллионов рублей. Первая часть Первомайского моста обошлась в 360 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU