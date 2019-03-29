29 Март 14:19 2019-03-29T14:21:19+03:00

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В Брянске на Первомайском мосту забетонировали пять пролетов. Строители начали соединять мост с берегом реки – делают арматурный каркас и заливают его бетоном. Рабочим осталось смонтировать железобетонные балки на трех пролетах.

Работы полностью обещают завершить к сентябрю, сообщают в пресс-служба Брянской городской администрации. На строительство второй очереди потратят около 300 миллионов рублей. Первая часть Первомайского моста обошлась в 360 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU