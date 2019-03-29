На выходных под Брянском пройдут массовые проверки водителей
Автоинспекторы будут ловить пьяных за рулем и нарушителей среди водителей автобусов
Проверки пройдут 30 и 31 марта.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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На выходных, 30 и 31 марта, в Брянской области пройдут массовые проверки водителей. Автоинспекторы будут стоять на 10-11 километре трассы Брянск-Новозыбков и на 114-м километре дороги Орел-Смоленск. Они будут ловить пьяных за рулем. А также водителей автобусов, которые нарушают правила дорожного движения, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
Если вы заметили нарушителя на дороге, сообщите в дежурную часть.
Телефон: 8 (4832) 74-36-84.
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ИСТОЧНИК KP.RU