На выходных под Брянском пройдут массовые проверки водителей

29 Март 13:48 2019-03-29T13:48:43+03:00

Автоинспекторы будут ловить пьяных за рулем и нарушителей среди водителей автобусов

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На выходных, 30 и 31 марта, в Брянской области пройдут массовые проверки водителей. Автоинспекторы будут стоять на 10-11 километре трассы Брянск-Новозыбков и на 114-м километре дороги Орел-Смоленск. Они будут ловить пьяных за рулем. А также водителей автобусов, которые нарушают правила дорожного движения, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Если вы заметили нарушителя на дороге, сообщите в дежурную часть.

Телефон: 8 (4832) 74-36-84.

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ИСТОЧНИК KP.RU