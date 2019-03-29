2019-03-29T13:26:09+03:00
Общество

В Брянске эвакуировали здание управления по вопросам миграции на улице Горбатова

Утром в пятницу здесь прошли учения
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Алексей Нестеренко.Фото: vk.com, Алексей Нестеренко.
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В Брянске в пятницу, 29 марта, эвакуировали здание управления по вопросам миграции регионального УМВД, которое находится на улице Горбатова. Фотографию из окна соседнего дома опубликовали пользователи в соцсетях. На снимке видно, что у главного входа стоит пожарная машина. За забором - несколько десятков людей, судя по всему, выведенные из здания.

Позже стало известно, что в управлении проводили пожарно-тактическое занятие. А также проверяли пожарную сигнализацию.

Напомним, утром 29 марта, загорелся один из офисов в торговом центре "Мельница" на автовокзале. В администрации ТРЦ рассказали, что сигнализация сработала мгновенно. Людей быстро вывели из здания. От пожара пострадал один офис на четвертом этаже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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