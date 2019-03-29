29 Март 13:08 2019-03-29T13:08:17+03:00

Среди именинниц апреля есть женщины с необычными именами: Аза, Агафия, Аграфина и Идея. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Два жителя Брянской области в апреле отметят вековой юбилей. Один из них живет в Белых Берегах, другой - в Жуковке. Они и еще 175 брянских долгожителей в апреле получат поздравление от президента России, сообщают в пресс-службе пресс-службе ОПФР по Брянской области.

154 человека отметят 90-летний день рождения, 21 брянец – 95-й юбилей.

Восемь старейших жителей области родились в День смеха 1 апреля, пятеро – в День космонавтики 12 апреля. Всем юбилярам исполнится по 90 лет. С Пасхой 28 апреля в этом году совпадают дни рождения четырех наших земляков.

Среди именинниц апреля есть женщины с необычными именами: Аза, Агафия, Аграфина и Идея. А самым распространенным именем юбиляров стало Мария.

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ИСТОЧНИК KP.RU