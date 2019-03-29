В Брянске будут штрафовать магазины, которые выбрасывают мусор в контейнеры жильцов
В Брянске собираются штрафовать магазины и другие предприятия, у которых не окажется договора на обращение с твердыми коммунальными отходами. Зачастую индивидуальные предприниматели и юридические лица экономят на этой услуге и выбрасывают мусор в контейнеры жильцов ближайших домов. Поэтому с 1 апреля чиновники из Советской районной администрации и представители регионального оператора будут проводить рейды, чтобы найти неплательщиков.
Кроме договора у магазинов и других зданий должны быть установлены урны, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. А владелец должен организовать своевременную их очистку.
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ИСТОЧНИК KP.RU