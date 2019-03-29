2019-03-29T12:15:17+03:00
Общество

В Спасо-Преображенском монастыре в Севске впервые за сто лет прошло архиерейское богослужение

Обитель, закрытую в 1921 году, планируют восстановить
Марина АНТОНОВА
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Монастырь закрыли в 1921 году.Монастырь закрыли в 1921 году.Фото: пресс-служба Брянской епархии
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27 марта в Севском Спасо-Преображенском женском монастыре впервые за сто лет прошло архиерейское богослужение. Его устроили в домовом храме, который находится в корпусе с кельями. Службу совершил брянский митрополит Александр, сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Спасо-Преображенский монастырь, который ведет свою историю с 1621 года, закрыли в 1921 году. С 50-х годов прошлого века в келейном корпусе располагалась Севская коррекционная школа-интернат. В прошлом году она переехала. Здание и соседние постройки передали епархии. Обитель планируют восстановить. От монастыря остались полуразрушенный храм Преображения начала 18 века, келейный корпус, оградительная стена с башнями на углах и еще несколько зданий. Монахини полгода назад поселились в келейном корпусе и обустроили здесь храм.

В планах – отремонтировать келейный корпус и восстановить Преображенский храм начала 18 века. Некоторые помещения превратят в гостиницу для паломников.

Каменный храм Преображения Господня построили в начале 18 века. Фото: пресс-служба Брянской епархии

Каменный храм Преображения Господня построили в начале 18 века.Фото: пресс-служба Брянской епархии

Фото: пресс-служба Брянской епархии

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ИСТОЧНИК KP.RU

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