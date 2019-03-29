В Брянске ищут свидетелей ДТП в Советском районе

29 Март 11:32 2019-03-29T11:32:25+03:00

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В Брянске полицейские ищут свидетелей ДТП в Советском районе. Оно случилось около трех часов ночи 12 марта возле дома №7 на улице Объездной. Водитель ВАЗ-2103 не справился с управлением и врезался в столб. Пассажир легковушки получил тяжелые травмы, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Если вы видели, как случилась авария, или что-либо знаете о ней, сообщите в полицию.

Адрес: проспект Московский, 61, кабинет 6

Телефоны: 8 (4832) 67-03-91, 67-03-61, 63-11-30.

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ИСТОЧНИК KP.RU