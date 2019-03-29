В Брянске ищут свидетелей ДТП в Советском районе
Ночью водитель ВАЗа врезался в столб
Пассажир получил тяжелые травмы.Фото: Сергей ГАПОН
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В Брянске полицейские ищут свидетелей ДТП в Советском районе. Оно случилось около трех часов ночи 12 марта возле дома №7 на улице Объездной. Водитель ВАЗ-2103 не справился с управлением и врезался в столб. Пассажир легковушки получил тяжелые травмы, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Если вы видели, как случилась авария, или что-либо знаете о ней, сообщите в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU