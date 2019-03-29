В Почепе столкнулись три автомобиля

29 Март 10:58 2019-03-29T10:58:35+03:00

Травмы получила пассажирка одного из них

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В брянском городе Почеп на перекрестке столкнулись три автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины седьмого вечера в четверг, 28 марта, на улице Мира, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

26-летний водитель «Лады Гранта» поворачивал налево с второстепенной дороги на главную. И не пропустил ВАЗ-2112. Машины столкнулись по касательной. ВАЗ отбросило на встречную полосу. Легковушка врезалась в ВАЗ-21074, который двигался по ней.

Травмы получила 53-летняя женщина, которая ехала в последней машине. Пострадавшая сломала палец на руке, ушибла кисть, получила травму головы и сотрясение мозга. Медики отпустили женщину домой с назначением лечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU