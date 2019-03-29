В Брянске начался суд над экс-полицейским, которого обвиняют в получении 2,3 миллиона рублей взятки

29 Март 10:33 2019-03-29T10:38:06+03:00

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В Брянске в четверг, 28 марта, начался суд на бывшим заместителем начальника одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. 31-летнего мужчину обвиняют в получении крупной взятки – 2 миллиона 250 тысяч рублей. По версии следствия, полицейский получил эти деньги через посредника от одной из брянских строительных фирм, руководитель которой планировал откупиться от проверок и избежать наказания за налоговые преступления.

Как выяснили следователи, изначально взяткодатель передавал 3 миллиона 800 тысяч рублей. Но разница осела в карманах посредников, которые сводили бизнесмена с высокопоставленным полицейским. Кстати, всех причастных освободили от уголовной ответственности за то, что они сотрудничали со следствием.

На первом заседании суда подсудимый признал свою вину, сообщает ГТРК «Брянск». Но заявил, что не согласен с квалификацией преступления. Он попросил предъявить ему обвинение по статье «Мошенничество». За него предусмотрено более мягкое наказание.

За получение взятки бывшему правоохранителю грозит от 8 до 15 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU