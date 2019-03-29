На брянской границе задержали «табачного» контрабандиста
В Севске вынесли приговор 39-летнему иностранному гражданину за контрабанду табачных изделий. Как установил суд, мужчина приобрел в Москве табак для кальяна, чтобы потом продавать его у себя на родине. Общая стоимость табачных изделий превысила 400 тысяч рублей.
Все 372 упаковки мужчина спрятал в кабине тягача IVECO. Но до Украины, как намеревался нарушитель, он не доехал. Иностранца задержали в таможенном пункте «Троебортное» под Севском.
- Контрабандную продукцию изъяли и конфисковали в доход государства, - говорят в прокуратуре. – Суд назначил виновному 300 тысяч рублей штрафа.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU