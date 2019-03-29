В Брасовском районе 12 заключенных пожаловались прокурору

29 Март 10:13 2019-03-29T10:22:07+03:00

Правоохранители нагрянули в колонию с проверкой. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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На прием к заместителю прокурора Брянской области пришли 12 заключенных колонии. Исправительное учреждение находится в поселке Каменка Брасовского района. Как рассказали в областной прокуратуре, отбывающие наказание брянцы обратились по вопросам условно-досрочного освобождения, несогласия с приговором суда и другим замечаниям.

Правоохранители нагрянули в колонию с проверкой. Они осмотрели жилые и производственные зоны, штрафные и другие коммунально-бытовые помещения. И нашли нарушения.

- Они касаются соблюдения режимных требований, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Исправить все недочеты и наказать ответственных лиц потребовали от начальника УФСИН России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU