В Брянске вспыхнул торговый центр «Мельница»
Пострадавших нет
Пожар потушили в считанные минуты.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В пятницу, 29 марта, в Брянске загорелся ТЦ «Мельница» по улице Красноармейской. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, пожар начался около половины восьмого утра.
На место выехали четыре пожарных расчета в составе восьми автоцистерн. Спасатели обнаружили задымление на четвертом этаже здания.
- Загорелся один из офисов, - пояснили в МЧС. - Пожар быстро потушили. К счастью, никто не пострадал.
Что стало причиной пожара, установят эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU