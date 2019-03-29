В Брянске вспыхнул торговый центр «Мельница»

29 Март 09:49 2019-03-29T09:59:23+03:00

Пожар потушили в считанные минуты. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В пятницу, 29 марта, в Брянске загорелся ТЦ «Мельница» по улице Красноармейской. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, пожар начался около половины восьмого утра.

На место выехали четыре пожарных расчета в составе восьми автоцистерн. Спасатели обнаружили задымление на четвертом этаже здания.

- Загорелся один из офисов, - пояснили в МЧС. - Пожар быстро потушили. К счастью, никто не пострадал.

Что стало причиной пожара, установят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU