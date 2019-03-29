В Брянске утвердили кандидатуру нового детского омбудсмена

29 Март 09:14 2019-03-29T09:21:35+03:00

Защищать права брянских детей теперь будет Инна Мухина. Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутаты также назначили мировых судей в районах области

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Кандидатуру уполномоченного по правам ребенка в Брянской области одобрили депутаты. Соответствующее решение озвучили на очередном заседании облдумы.

Народные избранники согласовали еще несколько кандидатур. Мировым судьей в судебном участке №27 Дятьковского район назначили Алексея Андрющенко, в дятьковском судебном участок №29 - Светлану Логвинову. И мировым судьей участка №62 в Клинцах стал Виктор Бакаев.

Кроме того, депутаты избрали Александра Кузько и Андрея Обыденникова представителями облдумы в квалификационной комиссии адвокатской палаты региона.

Напомним, защищать права брянских детей теперь будет Инна Мухина. До этого она занимала должность замначальника отдела по профессиональному образованию и науке департамента образования и науки Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU