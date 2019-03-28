В Брянске отметили Международный день театра

28 Март 18:54 2019-03-28T18:54:16+03:00

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В Брянске в среду, 27 марта, отметили Международный день театра. В брянском драмтеатре прошел театральный капустник. Актеры приготовили для зрителей необычную концертную программу и предстали в непривычных амплуа. На сцене выступали актеры из всех брянских театров – драмтеатра, юного зрителя и театра кукол.

На капустнике наградили лауреатов областного театрального конкурса «Успех». Пять пар брянских актеров получили призы в номинации «Лучший дуэт». Отметили артистов в номинациях «Лучший дебют», «Специальный приз» и «Лучшая мужская роль». Премию Брянского отделения Союза театральных деятелей России памяти Валерия Мацапуры в этом году получил актер драмтеатра Михаил Кривоносов, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Кстати, в этом году драмтеатру выделили 30 миллионов рублей на гастроли и постановку новых спектаклей. А еще 10 миллионов рублей потратят на транспорт, чтобы ездить с постановками по всей Брянской области. В 2020 году намечается капитальный ремонт здания театра юного зрителя. В этом году в области отремонтируют 33 дома культуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU