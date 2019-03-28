2019-03-29T14:17:13+03:00
Общество

О нестационарной торговле

Городские депутаты обсудили работу отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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На очередном заседании Брянского горсовета внесли изменения в положение об отделе по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг Брянской городской администрации и обсудили необходимость разработки нового положения, которое бы полностью отвечало современным реалиям.

Внесенные на заседании правки позволят отделу по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг от имени Брянской городской администрации осуществлять контроль над деятельностью муниципальных унитарных предприятий из сферы бытового обслуживания населения, производства и реализации продуктов питания. Также к полномочиям отдела теперь отнесены подготовка необходимых документов и организация аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов, участие в обеспечении благоприятного инвестиционного климата в городе Брянске.

На заседании отметили, что действующее положение требует серьезной переработки. Депутаты поставили перед чиновниками задачу провести подробный анализ потребности в нестационарных торговых местах во всех районах города и на его основании разработать актуальную схему НТО. Также было сказано о необходимости создания единого дизайн-проекта для всех нестационарных торговых объектов, устанавливаемых на территории областного центра. Глава города Александр Хлиманков дал поручение специалистам горадминистрации разработать новое положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории города Брянска с учетом всех пожеланий депутатов и предоставить его на утверждение к майскому заседанию Брянского горсовета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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