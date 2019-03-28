Жительница Бежицы перевела мошенникам 705 тысяч рублей

28 Март 18:03 2019-03-28T18:32:27+03:00

Горожанка попалась на одну из стандартных уловок

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Очередной жертвой "телефонных" мошенников стала 55-летняя жительница Бежицы. Несколько дней назад ей позвонил незнакомец и поинтересовался, приобретала ли горожанка медицинские препараты, которые не оказали должного эффекта.

Получив утвердительный ответ, собеседник сообщил, что жительница Брянска стала жертвой мошенников и теперь ей положена компенсация от государства. Для ее получения необходимо было заплатить «небольшой» взнос.

Горожанка послушно перевела несколько раз различные суммы. В итоге женщина лишилась 705 тысяч рублей. В ответ на требование немедленно вернуть все деньги номер потерпевшей занесли в черный список.

- Сейчас уточняются все обстоятельства происшествия, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

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ИСТОЧНИК KP.RU