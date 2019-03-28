В Брянской области на благоустройство воинских захоронений потратят 100 миллионов рублей

28 Март 17:46 2019-03-28T17:46:57+03:00

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В Брянской области на благоустройство мемориалов, обелисков и мест воинских захоронений потратят 100 миллионов рублей из областного бюджета. Об этом говорили на совещании в правительстве региона. Для сравнения в прошлом году на эти цели выделили только 10 миллионов рублей.

На совещании также обсудили итоги проведения «Вахты памяти» в 2018 году. Брянские поисковики установили имена 122 бойцов. Всех их перезахоронили. Кроме того, были обнаружены места падения двух самолетов. Поисковые операции, в том числе и на месте падения самолетов, продолжатся в этом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU