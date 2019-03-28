2019-03-28T17:32:47+03:00
Общество

Сдай макулатуру – спаси дерево!

Мария Иванова
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Целью проекта является воспитание у подрастающего поколения бережливого отношения к природеЦелью проекта является воспитание у подрастающего поколения бережливого отношения к природе
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Сегодня, 28 марта, в Департаменте образования и науки Брянской области прошло торжественное мероприятие, посвященное экологическому воспитанию школьников.

Совместный проект, целью которого является воспитание у подрастающего поколения культуры раздельного сбора мусора и бережливого отношения к природе, на территории нашего региона реализовывает региональный оператор по обращению с ТКО (ОАО «Чистая планета») и Департамент образования и науки Брянской области.

Ученые всего мира борются за то, чтобы применять отходы для вторичного использования, тем самым сохранить ресурсы планеты. Брянские школьники готовы вносить свой вклад в сохранение экологии, а учителя помогать им в этом. Поэтому многие средние учебные заведения нашего региона принимают активное участие в акциях по сбору макулатуры. Так 100 килограммов сданной в переработку бумаги помогает спасти одно дерево. О сохранении природы шла речь на сегодняшней встрече. Поговорить о проблемах экологии, наградить победителей ценными призами и выразить слова благодарности детям, которые под руководством педагогов занимают активную жизненную позицию и заботятся об окружающей среде, пришли заместитель директора Департамента образования и науки Брянской области Наталья Чернякова, заместитель генерального директора по развитию ОАО «Чистая планета» Ирина Лёвина и руководитель проекта по раздельному сбору вторсырья регионального оператора по обращению с ТКО Григорий Бабкин.

За время проведения акции по сбору макулатуры брянские школьники собрали 22 тонны бумаги, которая пойдет на переработку. Лидерами экологического конкурса стали учащиеся 66 школы, которые собрали 5 500 кг макулатуры. Второе место заняла 30 школа (3 100 кг), третье место - 27 лицей ( 1870 кг). Победителям вручили полезные и необходимые для организации учебного процесса призы: учебно-наглядное пособие для кабинета биологии, лабораторное оборудование для кабинета физики и спортинвентарь.

1 апреля в областном центре стартует месячник по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры. А Департамент образования и науки Брянской области вместе с региональным оператором по обращению с ТКО ОАО «Чистая планета» объявляют о старте нового конкурса по сбору макулатуры среди школ нашего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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