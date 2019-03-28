На проспекте Ленина в Брянске установили знаки, запрещающие проезд мотоциклистам ночью

28 Март 17:03 2019-03-28T17:03:41+03:00

Запрет не коснется жителей домов, по пути к которым установлены знаки Фото: Ольга УМАРОВА

Водителям двухколесный запретили появляться с 23.00 до 6.00

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На проспекте Ленина в Брянске появились новые дорожные знаки. Они запрещают движение мотоциклов с 23.00 до 6.00.

Напомним, с предложением ограничить проезд для водителей двухколесного транспорта ночью в городскую администрацию обратились представители областной Госавтоинспекции.

Сделали это, как говорят полицейские, из-за многочисленных жалоб брянцев. Мотоциклисты часто нарушают общественный порядок, устраивают шумные гонки в центре города.

Как рассказали тогда в мэрии, запрет не коснется жителей домов, по пути к которым установлены знаки. Исключение также сделают для мопедов и скутеров с объемом двигателя меньше 50 сантиметров кубических и с максимальной скоростью меньше 50 километров в час.

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ИСТОЧНИК KP.RU