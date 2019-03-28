В Брянске на улице Красноармейской пройдут сплошные проверки

28 Март 16:41 2019-03-28T16:41:31+03:00

Если вы стали свидетелем грубых нарушений, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

В Брянске ночью 30 марта пройдут сплошные проверки. С 3.00 до 3.30 полицейские будут ловить пьяных автомобилистов у дома № 93б, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

В Госавтоинспекции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте правила дорожного движения. Если вы стали свидетелем грубых нарушений, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.

Телефон дежурной части: 74-71-02.ого района г. Брянска в период с 03 часов 00 минут до 03 часов 30 минут.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU