В Брянской области депутаты приняли «антимаршруточный» закон

28 Март 16:28 2019-03-28T16:28:14+03:00

Теперь принятый закон должен обнародовать губернатор, после чего он вступит в силу. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Брянские депутаты облдумы приняли, так называемый «антимаршруточный», закон. Народные избранники единогласно согласились с мерами, предусмотренными в документе и приняли его в качестве областного закона.

Речь идет о дополнительных мерах ответственности для «провинившихся» перевозчиков. К примеру, у владельцев маршрутов будут досрочно отзывать лицензию. В списке нарушений – регулярное превышение скорости, вождение в нетрезвом виде, уход с маршрута и многое другое.

- Документ обсуждали вместе со специалистами, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Большинство из предложенных правок были учтены. Учли мнение и самих перевозчиков.

Теперь принятый закон должен обнародовать губернатор, после чего он вступит в силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU