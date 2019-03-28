В Брянской области депутаты приняли «антимаршруточный» закон
Брянские депутаты облдумы приняли, так называемый «антимаршруточный», закон. Народные избранники единогласно согласились с мерами, предусмотренными в документе и приняли его в качестве областного закона.
Речь идет о дополнительных мерах ответственности для «провинившихся» перевозчиков. К примеру, у владельцев маршрутов будут досрочно отзывать лицензию. В списке нарушений – регулярное превышение скорости, вождение в нетрезвом виде, уход с маршрута и многое другое.
- Документ обсуждали вместе со специалистами, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Большинство из предложенных правок были учтены. Учли мнение и самих перевозчиков.
Теперь принятый закон должен обнародовать губернатор, после чего он вступит в силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU