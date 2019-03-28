Мошенника-гастролера из Брянской области ищут по всей России

28 Март 16:08 2019-03-28T16:14:34+03:00

Отсидев срок, мошенник, вновь принялся за старое. Скриншот с видео "Первый канал"

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По всей стране разыскивают мошенника-гастролера, уроженца Клинцов. Сюжет о брянском аферисте показали на одном из федеральных каналов.

Алексея С. замечали в разных городах, везде он представлялся отцом тяжелобольного ребенка и просил денег.

Жертвами афериста стали жители Ростовской, Курской, Челябинской областей. Люди охотно давали денег жалостливому отцу.

Оказалось, Алексей С. уже был был судим за мошенничество. В первый раз о злоумышленнике стало известно еще в 2013 году. Брянец также ездил по всей стране с фотографиями мальчиков и девочек, выдавая незнакомых детей за своих тяжелобольных. Тогда он доехал до Владивостока. В 2016 году его задержали в Чеченской республике.

Отсидев срок, мошенник, вновь принялся за старое.

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ИСТОЧНИК KP.RU