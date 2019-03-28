В Клинцах за взятку будут судить бывшего сотрудника Роспотребнадзора
В Клинцах за получение взятки будут судить бывшего сотрудника Роспотребнадзора. В посредничестве во взяточничестве обвиняют врача городской больницы.
- По версии следствия, 16 апреля прошлого года посредник отдал должностному лицу Роспотребнадзора незаконное вознаграждение 30 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Деньги передал представитель одного из сетевых магазинов за то, чтобы его не привлекали к административной ответственности.
Следователи выяснили, что посреднику передали 80 тысяч рублей. Но тот забрал себе большую часть суммы – 50 тысяч рублей. А остальные деньги отдал представителю контролирующего органа.
Уголовное дело будут рассматривать в Клинцовском городском суде.
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ИСТОЧНИК KP.RU