В Клинцах за взятку будут судить бывшего сотрудника Роспотребнадзора

28 Март 15:19 2019-03-28T15:19:26+03:00

Врача городской больницы обвиняют в том, что он передавал деньги

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В Клинцах за получение взятки будут судить бывшего сотрудника Роспотребнадзора. В посредничестве во взяточничестве обвиняют врача городской больницы.

- По версии следствия, 16 апреля прошлого года посредник отдал должностному лицу Роспотребнадзора незаконное вознаграждение 30 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Деньги передал представитель одного из сетевых магазинов за то, чтобы его не привлекали к административной ответственности.

Следователи выяснили, что посреднику передали 80 тысяч рублей. Но тот забрал себе большую часть суммы – 50 тысяч рублей. А остальные деньги отдал представителю контролирующего органа.

Уголовное дело будут рассматривать в Клинцовском городском суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU