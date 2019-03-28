2019-03-29T11:42:03+03:00
Общество

Стало известно, сколько будут стоить авиабилеты из Брянска в Москву, Анапу и Симферополь

Авиакомпания-перевозчик открыла продажи
Мария Дедкова
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Билет до столицы будет стоить 2,5 тысячи рублей, на южные направления - дороже.Билет до столицы будет стоить 2,5 тысячи рублей, на южные направления - дороже.Фото: Марина АНТОНОВА
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В начале мая возобновятся полеты из Брянска в Анапу,Москву и Симферополь. Авиакомпания-перевозчик открыла продажу билетов на своем сайте.

Так, билет до столицы обойдется в 2,5 тысячи рублей. В Москву рейсы планируют четыре раза в неделю: в понедельник, вторник, среду и четверг. Время вылета из аэропорта Внуково - 8.30. Лететь самолет будет ровно в час. Обратный рейс в столицу будут выполнять в 16.40. Начало рейсов запланировано на 13 мая.

Из Брянска в Анапу самый дешевый билет обойдется в 3,9 тысячи рублей. Самолет на курорт будет отправляться в 10.10 по понедельникам и средам. Время в пути составит 2 часа 20 минут. Стартуют рейсы также 13 мая.

Из Брянска в Симферополь можно будет улететь за 4,7 тысячи рублей по вторникам и четвергам. Самолет в столицу Крыма будет отправляться в 10.00, а прибывать в 12.25. Обратно из Симферополя - в 13.25. Время в пути составит 2 часа 25 минут. Первый рейс отправится 14 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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