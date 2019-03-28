28 Март 14:52 2019-03-28T14:52:24+03:00

Если маршрут будет убыточным, через месяц его закроют

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Жителям Брянска не рассказали о новом автобусе №31, который ходит через все районы города от бульвара Щорса до поликлиники БАЗ. Об этом горожане пишут в соцсетях. Нет рекламы или простых объявлений на остановках. В первые дни после запуска маршрута даже кондукторы сомневались, доедет ли пассажир до названной остановки.

Житель города написал отчет в социальной сети о поездке по новому маршруту. Он ехал от школы №46 в Володарском районе до ателье «Березка» в Бежице. Поездка длилась 1 час 25 минут. За это время в автобусе проехали 87 пассажиров. Горожанин отметил, что маршрут удобный. Но, судя по всему, немногие знают о нем. Например, большинство людей на остановке сели на маршрутку.

Новый маршрут запустили в тестовом режиме, пока на один месяц. На нем ходит 10 машин. Если через месяц окажется, что автобус популярный у горожан, количество машин увеличат до 20.

За два года в Брянске полностью обновили автобусный парк. Но не все машины пока задействованы на линиях. В автотранспортном предприятии не хватает водителей. Правда, мэр города пообещал, что автобусы будут ходить до десяти часов вечера.

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ИСТОЧНИК KP.RU