Жителя Выгоничей будут судить за смерть приятеля

28 Март 14:32 2019-03-28T14:32:27+03:00

Теперь дело осталось за вынесением приговора. Его подсудимый выслушает 3 апреля. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Присяжные заседатели признали мужчину виновным в том, что он до смерти забил знакомого

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Жителя Выгоничей будут судить за избиение своего приятеля, после которого тот умер.

Коллегия присяжных заседателей вынесла единогласный обвинительный вердикт. Теперь дело осталось за вынесением приговора. Его подсудимый выслушает 3 апреля.

Трагедия произошла ночью 2 сентября прошлого года в одном из домов в селе Карповка. Во время застолья двое приятелей 45 и 30 лет поссорились.

- Подозреваемый выволок знакомого во двор дома, где 14 раз ударил его по телу, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Через пять дней потерпевший скончался в больнице от отека головного мозга, развившегося из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU