Жителя Выгоничей будут судить за смерть приятеля
Жителя Выгоничей будут судить за избиение своего приятеля, после которого тот умер.
Коллегия присяжных заседателей вынесла единогласный обвинительный вердикт. Теперь дело осталось за вынесением приговора. Его подсудимый выслушает 3 апреля.
Трагедия произошла ночью 2 сентября прошлого года в одном из домов в селе Карповка. Во время застолья двое приятелей 45 и 30 лет поссорились.
- Подозреваемый выволок знакомого во двор дома, где 14 раз ударил его по телу, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Через пять дней потерпевший скончался в больнице от отека головного мозга, развившегося из-за закрытой черепно-мозговой травмы.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU