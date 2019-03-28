28 Март 13:59 2019-03-28T13:59:23+03:00

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В Брянске в этом году не отремонтируют ни одного двора. Все выделенные деньги, а это 176 миллионов рублей, пустят на парки и скверы. Такое решение приняли на заседании общественной муниципальной комиссии по реализации программы «Формирование комфортной городской среды», которое прошло 27 марта.

Деньги пришли позже, чем планировали, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. А по условиям программы, договоры на ремонт дворов нужно заключить до 1 мая. Торги длятся не меньше 55 дней. Получается, что договоры заключить не успевают. Поэтому дворы решили совсем не ремонтировать. А перенести эти работы на следующий год.

Напомним, в Брянске отремонтируют четыре общественных пространства во всех районах города. В Бежице – Майский парк. На него потратят около 80 миллионов рублей. В центре Брянска – Круглый сквер. По проекту стоимость ремонта в нем равна 55 миллионов рублей. Остальные деньги разделят между площадями в Белых Берегах и перед ДК в Володарском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU