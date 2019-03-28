Брянской самбистке Елене Зайкиной присвоили звание «Мастер спорта международного класса»
Приказ подписал министр спорта России
Фото: пресс-служба Управления физической культуры и спорта Брянской области.
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Брянской самбистке Елене Зайкиной присвоили звание «Мастер спорта Росси международного класса». Соответствующий приказ подписал министр спорта России Павел Колобков, сообщают в пресс-службе управления физкультуры и спорта Брянской области.
Елена – студентка Брянского государственного училища олимпийского резерва. Она тренируется в спортивной школе «Торпедо» под руководством Андрея Терешка. Елена не раз побеждала на первенстве России по самбо. И трижды становилась чемпионкой на первенстве мира.
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ИСТОЧНИК KP.RU