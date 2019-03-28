2019-03-28T12:26:58+03:00
Происшествия

Житель Клинцов пытался вынести из супермаркета алкоголь и продукты на 20 тысяч рублей

Полицейские решают, заводить ли уголовное дело
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
Изменить размер текста:

44-летний житель Клинцов попытался вынести из супермаркета алкоголь и продукты на 20 тысяч рублей. Мотивы своего поступка он объяснить так и не смог.

Вечером сотрудники магазина обратили внимание на подозрительного покупателя. Они начали следить за ним по камере видеонаблюдения. Сначала мужчина спрятал за пазуху бутылку дорогого спиртного стоимостью 12 тысяч рублей. Потом еще наполнил корзину продуктами на 8 тысяч рублей. Покупатель попытался выйти из магазина, не заплатив за товар. Но его с поличным поймали сотрудники патрульно-постовой службы, которые приехали на тревожный звонок.

Задержанный раньше не имел проблем с законом, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Полицейские решают, возбуждать ли на злоумышленника уголовное дело. Или он обойдется административным наказанием.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За сутки брянские пожарные 57 раз выезжали тушить горящую сухую траву
Волонтеры промаркировали границу заповедника "Брянский лес"
В Брянске прошел международный мемориал заслуженного мастера спорта СССР Николая Королева по боксу
Житель Погарского района в суде ответит за фиктивную прописку пяти иностранцев
Ночью в Брянске сгорела легковушка
Брянское "Динамо" на своем поел разгромило подмосковные "Химки"
С понедельника в Брянске начнут массово ремонтировать дороги
Во время субботника из Брянска вывезли 1300 кубометров мусора
На брянской трассе 7 апреля полицейские устроят массовые проверки водителей
В Севском районе нашли 50-килограммовую авиабомбу времен войны
В Почепском районе водитель легковушки насмерть сбил сидящего на дороге мужчину
За сутки брянские спасатели 60 раз тушили горящую сухую траву
Брянская область присоединится к всероссийской акции "Сохраним лес"
Уволенным сотрудникам выгоничского предприятия задолжали больше 100 тысяч рублей
В двух брянских школах ученикам запрещали приходить на уроки без формы
Хоккейный турнир "Кубок Владислава Третьяка" станет ежегодным
Десна в Брянске может вновь стать судоходной рекой
Брянский бар оштрафовали на три миллиона рублей за продажу алкоголя на вынос
Брянский депутат выступил на международном форуме «Петербургский диалог»
В Брянске у Литейного моста машина оказалась в реке
204 брянца переболели «гонконгским» гриппом
В Брянской области открылась «горячая линия» по переходу на цифровое вещание
В Брянске арестовали адвоката, избившего 72-летнего пенсионера
В Выгоничском районе назначили нового прокурора
В Брянской области на уличных торговцев мясом завели 29 административных дел
В Брянске задержали задержали наркоторговца
В Брянске пенсионеру на год ограничили свободу за ложное сообщение о минировании Фокинского района
В Брянск приехал легендарный хоккеист Владислав Третьяк