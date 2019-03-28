Житель Клинцов пытался вынести из супермаркета алкоголь и продукты на 20 тысяч рублей

28 Март 12:25 2019-03-28T12:26:58+03:00

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44-летний житель Клинцов попытался вынести из супермаркета алкоголь и продукты на 20 тысяч рублей. Мотивы своего поступка он объяснить так и не смог.

Вечером сотрудники магазина обратили внимание на подозрительного покупателя. Они начали следить за ним по камере видеонаблюдения. Сначала мужчина спрятал за пазуху бутылку дорогого спиртного стоимостью 12 тысяч рублей. Потом еще наполнил корзину продуктами на 8 тысяч рублей. Покупатель попытался выйти из магазина, не заплатив за товар. Но его с поличным поймали сотрудники патрульно-постовой службы, которые приехали на тревожный звонок.

Задержанный раньше не имел проблем с законом, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Полицейские решают, возбуждать ли на злоумышленника уголовное дело. Или он обойдется административным наказанием.

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ИСТОЧНИК KP.RU