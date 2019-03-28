Выяснять причины ДТП на улице Спартаковской в Брянске будет прокуратура

28 Март 11:24 2019-03-28T11:27:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске обстоятельства и причины ДТП с маршруткой будет выяснять прокуратура.

Правоохранители вместе с сотрудниками ГИБДД проверят состояние дорожного покрытия. Также прокуратура пообещала дать оценку действиям лиц, контролирующих организацию дорожного движения и безопасность транспортного обслуживания, сообщают в пресс-службе ведомства.

Напомним, вечером 27 марта водитель маршрутки, проезжая на улице Спартаковской в Брянске, зацепил крышку люка коллектора. В ДТП пострадали два человека.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU