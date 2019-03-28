Выяснять причины ДТП на улице Спартаковской в Брянске будет прокуратура
Правоохранители проведут свою проверку обстоятельств аварии
Правоохранители вместе с сотрудниками ГИБДД проверят состояние дорожного покрытия.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске обстоятельства и причины ДТП с маршруткой будет выяснять прокуратура.
Правоохранители вместе с сотрудниками ГИБДД проверят состояние дорожного покрытия. Также прокуратура пообещала дать оценку действиям лиц, контролирующих организацию дорожного движения и безопасность транспортного обслуживания, сообщают в пресс-службе ведомства.
Напомним, вечером 27 марта водитель маршрутки, проезжая на улице Спартаковской в Брянске, зацепил крышку люка коллектора. В ДТП пострадали два человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU