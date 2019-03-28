В четверг отменили авиарейс из Краснодара в Брянск

28 Март 11:18 2019-03-28T11:18:45+03:00

Пассажирам сказали, что бортов не хватает

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В четверг, 28 марта, отменили авиарейс из Краснодара в Брянск и обратно. Об этом сообщили в неофициальной группе брянского аэропорта в соцсетях. Пассажирам объяснили отмену тем, что не хватает бортов и авиакомпания решила «пожертвовать» самым дешевым рейсом в Брянск.

Купившим билеты на телефон пришло смс-сообщение, где говорится, что причиной отмены стало «позднее прибытие борта и регламентом аэропорта города Брянск».

Билеты на первые рейсы в Краснодар продавали дешево. Но радость от такой дешевизны, пишут пользователи, быстро прошла.

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ИСТОЧНИК KP.RU