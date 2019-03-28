2019-03-28T11:13:48+03:00
Политика

Высший Совет ЛДПР исключил Мухтара Бадырханова из партии

Основанием стало совершение действий, порочащих репутацию ЛДПР и наносящих моральный ущерб партии
Мария Иванова
Поделиться:
Фото:БРО ЛДПРФото:БРО ЛДПР
Изменить размер текста:

На заседании Высшего Совета ЛДПР в Москве рассмотрели обращение руководителя Брянского регионального отделения ЛДПР Бориса Пайкина об исключении из партии лидера фракции ЛДПР в Брянском городском Совете народных депутатов Мухтара Бадырханова за совершение действий, порочащих репутацию члена ЛДПР и наносящих моральный ущерб партии.

Принято решение исключить из ЛДПР Бадырханова Мухтара Бийгишиевича за предательство партийных интересов, за совершение порочащих ее действий, наносящих моральный ущерб ЛДПР.

Решение Высшего Совета ЛДПР

Решение Высшего Совета ЛДПР

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Бежицы перевела мошенникам 705 миллионов рублей
В Брянской области на благоустройство воинских захоронений потратят 100 миллионов рублей
Сдай макулатуру – спаси дерево!
На проспекте Ленина в Брянске установили знаки, запрещающие проезд мотоциклистам ночью
В Брянске на улице Красноармейской пройдут сплошные проверки
В Брянской области депутаты приняли «антимаршруточный» закон
Мошенника-гастролера из Брянской области ищут по всей России
В Клинцах за взятку будут судить бывшего сотрудника Роспотребнадзора
Жителям Брянска не рассказали о новом автобусе №31
Жителя Выгоничей будут судить за смерть приятеля
В Брянске в этом году не отремонтируют ни одного двора
Брянского депутата Мухтара Бадырханова исключили из партии из-за скандала в ресторане
В Брянске общегородские субботники пройдут 6 и 20 апреля
В Брянске на проспекте Ленина с крыши дома обвалилась штукатурка
Брянской самбистке Елене Зайкиной присвоили звание «Мастер спорта международного класса»
Житель Клинцов пытался вынести из супермаркета алкоголь и продукты на 20 тысяч рублей
Выяснять причины ДТП на улице Спартаковской в Брянске будет прокуратура
В четверг отменили авиарейс из Краснодара в Брянск