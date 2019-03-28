Высший Совет ЛДПР исключил Мухтара Бадырханова из партии

СЕГОДНЯ 11:13 2019-03-28T11:13:48+03:00

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На заседании Высшего Совета ЛДПР в Москве рассмотрели обращение руководителя Брянского регионального отделения ЛДПР Бориса Пайкина об исключении из партии лидера фракции ЛДПР в Брянском городском Совете народных депутатов Мухтара Бадырханова за совершение действий, порочащих репутацию члена ЛДПР и наносящих моральный ущерб партии.

Принято решение исключить из ЛДПР Бадырханова Мухтара Бийгишиевича за предательство партийных интересов, за совершение порочащих ее действий, наносящих моральный ущерб ЛДПР.

Решение Высшего Совета ЛДПР

ИСТОЧНИК KP.RU