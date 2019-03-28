На трассе в Унечком районе столкнулись две иномарки: один автомобилист в больнице
В Унечском районе на трассе «Брянск-Новозыбков» столкнулись две иномарки. ДТП произошло в среду, 27 марта, около 20.40.
- 27-летний водитель за рулем "Ниссан Альмера" не соблюдал боковой интервал и столкнулся с автомобилем "Мерседес Бенц", который ехал во встречном направлении, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - В автоаварии пострадали оба автомобилиста.
27-летний водитель первой иномарки отделался ушибами и ссадинами. Медики оказали ему первую помощь и отпустили домой, назначив лечение. 46-летний водитель "Мерседеса" с переломами ног попал в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU