На трассе в Унечком районе столкнулись две иномарки: один автомобилист в больнице

28 Март 10:59 2019-03-28T10:59:44+03:00

Причиной ДТП стал 27-летний водитель за рулем "Ниссан Альмера", который не соблюдал боковой интервал. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Унечском районе на трассе «Брянск-Новозыбков» столкнулись две иномарки. ДТП произошло в среду, 27 марта, около 20.40.

- 27-летний водитель за рулем "Ниссан Альмера" не соблюдал боковой интервал и столкнулся с автомобилем "Мерседес Бенц", который ехал во встречном направлении, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - В автоаварии пострадали оба автомобилиста.

27-летний водитель первой иномарки отделался ушибами и ссадинами. Медики оказали ему первую помощь и отпустили домой, назначив лечение. 46-летний водитель "Мерседеса" с переломами ног попал в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU