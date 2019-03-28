Фирма из Фокинского района Брянска задолжала своим сотрудникам больше трех миллионов рублей

28 Март 10:41 2019-03-28T10:41:04+03:00

Кроме того, правоохранители потребовали выплатить компенсацию за задержку зарплаты. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Брянске прокуратура требует от руководства предприятия из Фокинского района вернуть зарплату 32 работникам.

- В организации ООО «Тепло Сервис» имеется задолженность перед сотрудниками на общую сумму 3,3 миллиона рублей, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - После проверки на юридическое лицо завели административное дело. От руководителя фирмы потребовали разобраться в ситуации.

Кроме того, правоохранители обратились в суд с иском о взыскании компенсации за задержку выплат.

К слову, невыплата зарплаты для организации может грозить уголовным делом.

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ИСТОЧНИК KP.RU