Фирма из Фокинского района Брянска задолжала своим сотрудникам больше трех миллионов рублей
В Брянске прокуратура требует от руководства предприятия из Фокинского района вернуть зарплату 32 работникам.
- В организации ООО «Тепло Сервис» имеется задолженность перед сотрудниками на общую сумму 3,3 миллиона рублей, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - После проверки на юридическое лицо завели административное дело. От руководителя фирмы потребовали разобраться в ситуации.
Кроме того, правоохранители обратились в суд с иском о взыскании компенсации за задержку выплат.
К слову, невыплата зарплаты для организации может грозить уголовным делом.
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ИСТОЧНИК KP.RU