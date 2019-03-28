В Дятькове сироту хотели оставить без жилья
Чиновники оспорили решение в областном суде
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В Дятькове чиновники попытались оспорить решение суда о предоставлении сироте квартиры.
- Дятьковский суд удовлетворил иск горожанина, признанного ребенком-сиротой, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но администрация района не согласилась с этим решением и подала апелляцию. Однако областной суд ее не удовлетворил.
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ИСТОЧНИК KP.RU