В Дятькове сироту хотели оставить без жилья

28 Март 10:29 2019-03-28T10:29:36+03:00

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В Дятькове чиновники попытались оспорить решение суда о предоставлении сироте квартиры.

- Дятьковский суд удовлетворил иск горожанина, признанного ребенком-сиротой, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но администрация района не согласилась с этим решением и подала апелляцию. Однако областной суд ее не удовлетворил.

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ИСТОЧНИК KP.RU