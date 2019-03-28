Бюджет города Брянска увеличился на 1,5 млрд. рублей

28 Март 10:17 2019-03-28T10:17:07+03:00

Такое решение было принято 27 марта на 60-м очередном заседании Брянского горсовета

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За счет безвозмездных поступлений из области городской бюджет увеличился на 1 млрд. 444,5 млн. рублей. Доходы города превысили 9 млн. рублей.

Изменения коснулись всех муниципальных программ. Значительная сумма — 893 млн. 523,3 тыс. рублей — это средства на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 306,8 млн. рублей направили на строительство спортивно-оздоровительных комплексов в Бежицком и Фокинском районах. 168 млн. 299,5 тыс. рублей — субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды.

На заседании 41 млн. 990,6 тыс. рублей распределили на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет: на пристройку к детскому саду №155 «Светлячок», на детсады по улице Романа Брянского и улице Новозыбковской. 10 млн. 400,9 тыс. рублей — это субсидии на обеспечение жильем молодых семей.

Реконструкция коллектора по ул. Почтовой потребовала 14 млн. 781,5 тыс. рублей, продолжение реконструкции Первомайского моста — 3 млн. 026,7 тыс. рублей, строительство водопровода в поселке Чайковичи — 1 млн. 778,5 тыс. рублей. По решению депутатов 1 млн. 739,1 тыс. рублей израсходуют на создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках реализации государственной программы «Доступная среда».

Также денежные вливания произошли в отрасли культуры. Для приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для Детской школы искусств №1 им. Т.П. Николаевой перечислили 2 млн. 216,1 тыс. рублей. Кроме этого, будут приобретены костюмы для нескольких городских творческих коллективов.

— О том, что экономика областного центра развивается, свидетельствует хороший рост городского бюджета, — прокомментировал Глава города Брянска Александр Хлиманков. — Так, если весь годовой бюджет 2018 года был равен 8,7 млрд. рублей, то уже к марту 2019 года доходы областного центра составляют 10,5 млрд. рублей. И это не окончательные цифры, в течение всего года в главный финансовый документ областного центра будут вноситься изменения в сторону его увеличения.

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ИСТОЧНИК KP.RU