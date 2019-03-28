2019-03-28T10:17:07+03:00
Общество

Бюджет города Брянска увеличился на 1,5 млрд. рублей

Такое решение было принято 27 марта на 60-м очередном заседании Брянского горсовета
Елена ВАСИЛЬЕВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
Изменить размер текста:

За счет безвозмездных поступлений из области городской бюджет увеличился на 1 млрд. 444,5 млн. рублей. Доходы города превысили 9 млн. рублей.

Изменения коснулись всех муниципальных программ. Значительная сумма — 893 млн. 523,3 тыс. рублей — это средства на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 306,8 млн. рублей направили на строительство спортивно-оздоровительных комплексов в Бежицком и Фокинском районах. 168 млн. 299,5 тыс. рублей — субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды.

На заседании 41 млн. 990,6 тыс. рублей распределили на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет: на пристройку к детскому саду №155 «Светлячок», на детсады по улице Романа Брянского и улице Новозыбковской. 10 млн. 400,9 тыс. рублей — это субсидии на обеспечение жильем молодых семей.

Реконструкция коллектора по ул. Почтовой потребовала 14 млн. 781,5 тыс. рублей, продолжение реконструкции Первомайского моста — 3 млн. 026,7 тыс. рублей, строительство водопровода в поселке Чайковичи — 1 млн. 778,5 тыс. рублей. По решению депутатов 1 млн. 739,1 тыс. рублей израсходуют на создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках реализации государственной программы «Доступная среда».

Также денежные вливания произошли в отрасли культуры. Для приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для Детской школы искусств №1 им. Т.П. Николаевой перечислили 2 млн. 216,1 тыс. рублей. Кроме этого, будут приобретены костюмы для нескольких городских творческих коллективов.

— О том, что экономика областного центра развивается, свидетельствует хороший рост городского бюджета, — прокомментировал Глава города Брянска Александр Хлиманков. — Так, если весь годовой бюджет 2018 года был равен 8,7 млрд. рублей, то уже к марту 2019 года доходы областного центра составляют 10,5 млрд. рублей. И это не окончательные цифры, в течение всего года в главный финансовый документ областного центра будут вноситься изменения в сторону его увеличения.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За сутки брянские пожарные 57 раз выезжали тушить горящую сухую траву
Волонтеры промаркировали границу заповедника "Брянский лес"
В Брянске прошел международный мемориал заслуженного мастера спорта СССР Николая Королева по боксу
Житель Погарского района в суде ответит за фиктивную прописку пяти иностранцев
Ночью в Брянске сгорела легковушка
Брянское "Динамо" на своем поел разгромило подмосковные "Химки"
С понедельника в Брянске начнут массово ремонтировать дороги
Во время субботника из Брянска вывезли 1300 кубометров мусора
На брянской трассе 7 апреля полицейские устроят массовые проверки водителей
В Севском районе нашли 50-килограммовую авиабомбу времен войны
В Почепском районе водитель легковушки насмерть сбил сидящего на дороге мужчину
За сутки брянские спасатели 60 раз тушили горящую сухую траву
Брянская область присоединится к всероссийской акции "Сохраним лес"
Уволенным сотрудникам выгоничского предприятия задолжали больше 100 тысяч рублей
В двух брянских школах ученикам запрещали приходить на уроки без формы
Хоккейный турнир "Кубок Владислава Третьяка" станет ежегодным
Десна в Брянске может вновь стать судоходной рекой
Брянский бар оштрафовали на три миллиона рублей за продажу алкоголя на вынос
Брянский депутат выступил на международном форуме «Петербургский диалог»
В Брянске у Литейного моста машина оказалась в реке
204 брянца переболели «гонконгским» гриппом
В Брянской области открылась «горячая линия» по переходу на цифровое вещание
В Брянске арестовали адвоката, избившего 72-летнего пенсионера
В Выгоничском районе назначили нового прокурора
В Брянской области на уличных торговцев мясом завели 29 административных дел
В Брянске задержали задержали наркоторговца
В Брянске пенсионеру на год ограничили свободу за ложное сообщение о минировании Фокинского района
В Брянск приехал легендарный хоккеист Владислав Третьяк