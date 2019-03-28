В Брянске маршрутка попала колесом в выбоину: пострадали два человека

28 Март 10:17 2019-03-28T10:17:03+03:00

62-летняя поранила губу и получила сотрясение мозга. А 42-летний мужчина сломал нос. Фото: ОГИБДД по городу Брянску

Медики оказали им первую помощь и отпустили домой

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В Брянске вечером в среду, 27 марта, на улице Спартаковской произошло ДТП. Около половины шестого вечера маршрутка угодила в выбоину на дороге.

- 42-летний водитель " Мердес Бенц" наехал передним левым колесом в просадку дорожного покрытия и зацепил рычагом подвески люк смотрового колодца, - рассказывают подробности происшествия в УГИБДД по Брянской области. - В ДТП пострадали два человека.

62-летняя поранила губу и получила сотрясение мозга. А 42-летний мужчина сломал нос. Медики, прибывшие на место аварии, оказали пострадавшим первую помощь и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU