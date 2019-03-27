В Брянске таксиста наказали за проезд по тротуару
Автомобилист выплатит штраф - две тысячи рублей
Водитель за рулем "Лады Гранта" нарушил ПДД 21 марта. Фото: ОГИБДД по городу Брянску
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В Брянске по записи с видеорегистратора, появившейся в интернете, оштрафовали очередного нарушителя. В этот раз им оказался водитель такси.
- 21 марта в районе дома № 27 на улице Одесской автомобилист за рулем "Лады Гранта" ехал по тротуару, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - После административного расследования водителя оштрафовали на две тысячи рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU