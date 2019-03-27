В Брянске таксиста наказали за проезд по тротуару

27 Март 18:34 2019-03-27T18:34:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске по записи с видеорегистратора, появившейся в интернете, оштрафовали очередного нарушителя. В этот раз им оказался водитель такси.

- 21 марта в районе дома № 27 на улице Одесской автомобилист за рулем "Лады Гранта" ехал по тротуару, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - После административного расследования водителя оштрафовали на две тысячи рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU