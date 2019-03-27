На брянском полигоне уничтожили почти 12 тонн яблок неизвестного происхождения
У перевозчика фруктов не оказалось документов
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На полигоне в Новозыбковском районе уничтожили 11,6 тонны яблок неизвестного происхождения.
25 марта две машины с фруктами ехали со стороны Беларуси в обход официального пункта пропуска "Красный Камень".
Перевозчиков задержали, а яблоки из автомобиля передали специалистам Россельхознадзора.
Оказалось, что фрукты везли без документов, поэтому установить безопасны ли они, было невозможно, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
Из-за этого яблоки уничтожили.
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ИСТОЧНИК KP.RU