На брянском полигоне уничтожили почти 12 тонн яблок неизвестного происхождения

27 Март 18:21 2019-03-27T18:21:26+03:00

У перевозчика фруктов не оказалось документов

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На полигоне в Новозыбковском районе уничтожили 11,6 тонны яблок неизвестного происхождения.

25 марта две машины с фруктами ехали со стороны Беларуси в обход официального пункта пропуска "Красный Камень".

Перевозчиков задержали, а яблоки из автомобиля передали специалистам Россельхознадзора.

Оказалось, что фрукты везли без документов, поэтому установить безопасны ли они, было невозможно, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Из-за этого яблоки уничтожили.

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ИСТОЧНИК KP.RU