Рассмотрение дела брянского ТРЦ "Тимошковых" в Верховном суде перенесли

27 Март 18:05 2019-03-27T18:37:54+03:00

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В Верховном суде отложили рассмотрение дела брянского ТРЦ "Тимошковых". Следующее заседание назначили на 23 апреля.

Напомним, в Верховный суд России хозяева комплекса обратились после очередного отказа в открытии.

Торговый центр на улице Красноармейской в Брянске закрыли в апреле прошлого года после проверки на противопожарную безопасность. Затем владельцы комплекса обращались в суды Брянска, Брянской области с требованием разрешить эксплуатацию здания. Однако требования истцов не удовлетворили. Как говорят предприниматели, Верховный суд - это их последняя надежда.

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ИСТОЧНИК KP.RU