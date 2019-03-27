На трассе в Гордеевском районе автомобилист врезался в дерево

27 Март 17:46 2019-03-27T17:46:36+03:00

Мужчину с переломами и ранами госпитализировали. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Гордеевском районе автомобилист врезался в дерево. Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 марта около 12.50 на 24-м километре трассы «Клинцы-Красная Гора».

По предварительной информации, 37-летний водитель не справился с управлением, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Мужчину с переломами и ранами госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU